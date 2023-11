Rosjanie się przechwalają. Ponoć ulepszyli Lancety

Drony Lancet są wykorzystywane przez Rosjan przede wszystkim do niszczenia opancerzonych pojazdów. Swego czasu pisaliśmy o częstych polowaniach Rosjan na polskie armatohaubice Krab , przy pomocy właśnie tej amunicji krążącej. Była ona też wykorzystywana do ataków na kluczowe cele na tyłach wojsk ukraińskich, w tym na łańcuchy zaopatrzenia.

Ponieważ propagandziści nagłaśniają, że drony dostosowano do działań w warunkach nocnych, to jako pierwsze skojarzenie nasuwa się wyposażenie Lanceta w niedrogą kamerę termowizyjną, specjaliści twierdzą jednak, że jest to błędna koncepcja. Rosja nie ma dostępu do tanich, jednorazowych kamer termowizyjnych na własnym rynku, a zdobycie ich z zagranicy również wiązałoby się ze sporymi problemami.