Czas rosyjskich czołgów policzony. Ukraińcy dostaną słynne "srebrne pociski"

Reuters informuje, że do Ukrainy mają trafić wykonane ze zubożonego uranu pociski przeciwpancerne z rodziny M829. Stanowią one główne narzędzie czołgów M1A1 Abrams w starciu z pancernymi siłami przeciwnika i pieszczotliwie są określane przez załogi jako "srebrne pociski".

W kolejnych latach, pociski M829 przeszły szereg modyfikacji i ulepszeń, co doprowadziło do powstania najnowszej wersji - M829A4. Ten wariant pocisku jest w użyciu od 2016 roku i stanowi najnowocześniejszą formę tej broni.

Prędkość, duża masa oraz efekt samoostrzenia się rdzenia ze zubożonego uranu podczas przebijania celów oraz powstawania pyłu o właściwościach piroforycznych zapewnia bardzo dobre możliwości penetracji celów. Dodatkowym atutem jest fakt, że zubożony uran jest tańszy niż wolfram, co wynika z traktowania go jako odpadu.

Szacuje się, że penetrator ma zdolność przebicia nawet do 800 mm stali pancernej. Oznacza to, że może on zniszczyć każdy rosyjski czołg, nawet biorąc pod uwagę modele T-90M i T-80BWM. Warto też dodać, że pociski M829A3 mają zmodyfikowany penetrator, który jest dedykowany do przebijania nawet podwójnych pancerzy reaktywnych.