Niemcy kupują tysiące "min widmo". Przez dekady były owiane tajemnicą

Miny zostaną wyprodukowane przez firmę TDW GmbH będącą częścią koncernu MBDA , a ich dostawy mają zostać zakończone do 2027 r. Produkcja ma ruszyć w 2025 r., a pierwsze sztuki mają trafić do klienta w 2026 r.

Miny PARM (Panzerabwehrrichtmine) DM12 to rozwiązanie zaprojektowane pod koniec zimnej wojny wprowadzone do służby dopiero w 1990 r. W przeciwieństwie do klasycznych min przeciwpancernych mamy tutaj system, który można rozstawić na poboczach w krzakach. Taka możliwość znacznie ułatwia pilnowanie dróg utwardzonych.

Jest to inteligenta mina, która dezaktywuje się po wyczerpaniu baterii (czas działania wynosi do 40 dni) co sprawia, że nie zostaje niebezpiecznym niewybuchem. Można ją jednak prosto przywrócić do służby podmieniając baterię na nową.