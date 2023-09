Pancerne bestie z USA już za parę dni w Ukrainie. Rosjan czeka marny los

Jak podaje portal The Hill, prezydent Joe Biden ogłosił podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że czołgi M1A1 Abrams trafią do Ukrainy już za parę dni. Jest to jak najbardziej możliwe, skoro czołgi już były w Niemczech, o czym pisała Karolina Modzelewska.