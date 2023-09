Departament Obrony USA ogłosił w styczniu, że na Ukrainę trafi 31 czołgów M1A2 Abrams. Pierwotnie Stany Zjednoczone planowały zakup nowych czołgów M1A2 Abrams w ramach środków pochodzących z Inicjatywy Pomocy Bezpieczeństwa Ukrainy. W marcu Pentagon przekazał jednak, że dostawy obejmą wyremontowane czołgi M1A1 Abrams , który znajdują się na wyposażeniu USA, co znacznie skróci czas dostaw. Sekretarz prasowy Pentagonu, bryg. Gen. Pat Ryder zapewniał wówczas, że wariant M1A1, który otrzyma Kijów, będzie miał "bardzo podobne możliwości" do M1A2.

W maju amerykańskie czołgi trafiły do Grafenwoehr w Niemczech, gdzie ukraińscy żołnierze przechodzili szkolenia z ich obsługi oraz konserwacji. Ze słów Lloyda Austina wynika, że maszyny już niedługo trafią do Ukrainy. Maszyny w wersji M1A1 to najstarsza wersja Abramsów, użytkowana przez amerykańskie wojsko, ale pełna wielu modyfikacji.