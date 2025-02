Tajemnicza "czarna dziura" na oceanie widziana z kosmosu. Wzbudziła sensację

Tajemnicze " czarne dziury " w postaci zdjęć satelitarnych często stają się źródłem spekulacji i nieporozumień. Tak było też ze zdjęciem satelitarnym Google Maps, które pokazało ciemną, trójkątną plamę na Oceanie Spokojnym . Internauci interpretowali to jako niezwykłą anomalię , pojawiało się mnóstwo teorii spiskowych , jednak rzeczywistość okazała się bardziej prozaiczna - to po prostu wyspa Vostok, porośnięta gęstymi drzewami.

Jednak szybko potwierdzono, że ciemna plama była tak naprawdę wyspą Vostok, niezamieszkaną wyspą koralową na Pacyfiku, położoną ok. 6 tys. km na wschód od Australii, w archipelagu Line Islands. Vostok należy do wyspiarskiego państwa Republiki Kiribati. Wyspa jest atolem, ma kształt zbliżony do trójkąta, otoczona jest przez rafę przybrzeżną. Jej powierzchnia to zaledwie 0,3 km kw. (30 ha), czyli mniej więcej tyle ile zajmuje cały Warszawski Plac Defilad wokół Pałacu Kultury. Na zdjęciach Google Maps wydaje się niemal całkowicie ciemna z powodu zwartego i gęstego lasu drzew Pisonia.