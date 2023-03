Brytyjskie Challengery 2, których pierwsze prototypy pojawiły się w 1991 r., a do seryjnej produkcji trafiły 2 lata później słyną z ciężkiego opancerzenia . To właśnie dzięki niemu znane są historie, w których trafiona 14 pociskami maszyna wracała z pola walki bez strat w załodze.

Określenie Challengera 2 mianem najbardziej odpornego czołgu świata nie wzięło się znikąd. Brytyjska konstrukcja będąca zaawansowaną modernizacją Challengera 1 zasłynęła swoją wytrzymałością podczas II wojny w Zatoce Perskiej. Właśnie tam doszło do wspomnianej wcześniej sytuacji, podczas której czołg po otrzymaniu 14 trafień z granatników RPG-7 oraz kierowanego pocisku pancernego Milan nie wykazywał istotnych uszkodzeń i mógł wrócić do bazy.

Za odporność na ostrzał ze strony wroga odpowiedzialny jest specjalny wielowarstwowy pancerz Chobham/Dorcheste drugiej generacji. Jego zaletę stanowi możliwość "nadbudowania" go kolejnym zabezpieczeniem, mocując do niego dodatkowe płyty opancerzenia. Po takiej modyfikacji masa czołgu z bazowych 62 ton wzrasta nawet do 75 ton. To kolejny istotny parametr, który docenią Ukraińcy na co dzień walczący w dużo lżejszych konstrukcjach T-72 i T-84 (ok. 44 tony).