Tajemnicze bojowe wozy piechoty w Ukrainie. Prawda wyszła na jaw

W Ukrainie pojawiło się pierwsze zdjęcie nietypowego bojowego wozu piechoty podobnego, a zarazem innego do holenderskich YPR-765 . Okazało się jednak, że umieszczenie wyrzutni granatów dymnych wskazuje na belgijskiego bliźniaka, czyli AIFV-B-C25.

Warto zaznaczyć, że Belgia nie dysponuje już tymi pojazdami, ponieważ te po wycofaniu ze służby zostały sprzedane klientom zagranicznym. Mała liczba trafiła do znanej firmy OIP Land Systems , Rheinmetall, podmiotów z UK oraz państw trzecich pokroju np. Jordanii , Chile czy Bahrajnu.

Całkiem możliwe, że np. Wielka Brytania odkupiła pewną liczbę pozostającą w prywatnych rękach bądź od obecnych użytkowników, podobnie jak miało to miejsce w przypadku USA i Niemiec odkupujących zestawy Gepard z Jordanii i Kataru .

Belgijskie AIFV-B-C25 pozyskane na mocy kontraktu z 1979 r. podobnie jak holenderskie YPR-765 opierają się na wykorzystaniu jako bazy słynnych transporterów M113 , które zostały dostosowane do pełnienia roli bojowego wozu piechoty (bwp).

W tym celu zwiększono ochronę balistyczną aluminiowego kadłuba poprzez dokręcenie do dodatkowych stalowych płyt. Co ciekawe przestrzeń pomiędzy nimi wypełniono pianką poliuretanową zapewniają AIFV-B-C25 dodatkową wyporność. Warto jednak zaznaczyć, ze mimo to AIFV-B-C25 zapewnia słabszą ochronę niż M2A2 Bradley czy Marder.