Czołg Abrams dla Polski. Polacy będą chronieni innym pancerzem niż Amerykanie

Choć współczesne czołgi M1A2 przypominają wyglądem pierwsze egzemplarze czołgu M1 , to pod względem siły ognia czy jakości ochrony załogi są to konstrukcje zupełnie nieporównywalne.

Problem polega na tym, że Polska zamawia nie tylko "nowe" czołgi M1A2, ale także M1A1. Choć różnica w numeracji może wydawać się drobna, w praktyce oznacza zupełnie inny sprzęt, dla którego Amerykanie już niebawem planują zakończyć fabryczne wsparcie, i który przed dostarczeniem do Polski musi zostać poddany poważnym przeróbkom. Dotyczą one m.in. wymiany pancerza .

W dyskusjach o czołgach bardzo często przewija się opinia, że współczesny sprzęt tego typu to kompromis pomiędzy mobilnością, siłą ognia i ochroną zapewnianą przez pancerz. Choć pogląd ten jest bardzo popularny, w ciekawy sposób podważył go generał Izrael Tal – konstruktor czołgu Merkawa , a zarazem weteran i dowódca wojsk pancernych.

Generał Tal zauważył, że ochrona załogi to w praktyce nieco inaczej rozumiana mobilność. Choć zazwyczaj intuicyjnie postrzegamy ją jako zdolność do poruszania się w trudnym terenie, to czołg lepiej chroniący swoją załogę w czasie walki będzie w stanie dojechać do miejsc nieosiągalnych dla gorzej chronionych maszyny.