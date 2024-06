Odważny atak Ukraińców. Zaatakowali dronami FPV kolumnę jeszcze w Rosji

Dotychczas Ukraińcy ze względów polityczno-wizerunkowych starali się nie przeprowadzać zbyt wiele ataków na przygranicznych terytoriach Rosji. Oczywiście były wcześniej ostrzały celów m.in. w obwodzie biełgorodzkim za pomocą m.in. polskich rakiet kal. 122 mm M‑21 "FENIKS" , ale nijak się ma to do obecnej dynamiki z wykorzystaniem np. systemów M142 HIMARS .

Teraz pojawiło się ciekawe nagranie przedstawiające anihilację konwoju Rosjan jeszcze na terenie obwodu kurskiego w odległości 2,5 km od granicy. Ukraińscy żołnierze ze 103 Brygady Obrony Terytorialnej zniszczyli Rosjan za pomocą dronów FPV co oznacza, że musieli się zakraść stosunkowo blisko kolumny. Zniszczeniu uległ przynajmniej tuzin pojazdów oraz nieznana liczba żołnierzy.

Z tego względu Ukraińcy wykorzystują drony FPV do przenoszenia np. broni nieskutecznej w normalnych warunkach. Przykładem są tutaj np. przeciwpancerne granaty ręczne RKG-3 zdolne wyeliminować bojowe wozy piechoty z serii BMP czy jednogłowicowe przeciwpancerne granaty PG-7VL . Zasięg takich dronów to kilkaset metrów lub ponad kilometr w zależności od konstrukcji i ładunku.

W przypadku tych drugich wystrzelonych z granatnika RPG-7 zasięg efektywny rażenia celu to maksymalnie 400 metrów, a możliwości penetracyjne rzędu 500 mm stali pancernej nie wystarczają na przedni pancerz większości czołgów w Ukrainie. Co innego to boki lub tył.