Jarosław Wolski, analityk ds. obronności opublikował na sowim profilu na X ciekawe zdjęcie przedstawiające czołg T-54. Zdjęcie najprawdopodobniej pochodzi z regionu wsi Robotyne, gdzie widziano szturmujące rosyjskie czołgi z rodziny T-54/55 . Poniższy okaz wygląda na T-54B (charakterystyczny oświetlacz podczerwieni obok armaty), który był produkowany od 1956 roku. Ewentualnie może to być jeszcze starszy T-54-3, który został później zmodernizowany do tego standardu.

Początkowo Rosjanie próbowali dostosować czołg T-34 do większej armaty, co nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Podobny los spotkał czołg T-44 będący poprzednikiem zaprezentowanych w 1946 roku pierwszych prototypów czołgu T-54. Jego produkcja seryjna, po wielokrotnych modernizacjach, rozpoczęła się w 1949 roku.

To będzie jednak bardzo trudne, ponieważ T-54 nie jest wyposażony w komputer balistyczny, a noktowizja pojawiła się dopiero w modelu T-54B i maszynach zmodernizowanych do tego standardu. Jest to jednak system pierwszej generacji, wymagający oświetlacza podczerwieni, który jest łatwo dostrzegalny niczym światło latarki w innych noktowizorach. W zasadzie jest to ślepa i stalowa czteroosobowa trumna na dzisiejszym polu walki.