Ukraińcy zaatakowali cele w Rosji. Wykorzystali polskie rakiety M‑21 "FENIKS"

Ukraińcy regularnie ostrzeliwują rosyjskie cele zlokalizowane w okolicy Biełgorodu i co ciekawe w jednym z ostatnich ataków wykorzystali pochodzące z Polski pociski rakietowe M-21 "FENIKS". Są to rakiety umożliwiające starym wyrzutniom BM-21 Grad kal. 122 mm w praktyce podwojenie zasięgu rażenia w porównaniu do poradzieckich rakiet.