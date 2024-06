Duży szturm Rosjan. Zabytki znów w roli głównej

W regionie wsi Starytsya Rosjanie przeprowadzili zmasowany szturm, który został odparty przez 42 Samodzielną Brygadę Zmechanizowaną. Rosjanie mieli stracić do 300 żołnierzy, bojowy wóz piechoty BMP-1 oraz cztery czołgi T-62 (jeden uszkodzony). Na poniższym nagraniu widać jak rosyjskie cele są eliminowane artylerią oraz dronami FPV .

Pierwszy wariant otrzymał na wieży i kadłubie dodatkowe moduły pancerza kompozytowego, a drugi dodatkową możliwość zastosowania kostek pancerza reaktywnego Kontakt-1. Spowodowało to miejscowe wzmocnienie poziomu ochrony do tego co oferują pierwsze wersje czołgów T-72.