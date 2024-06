Rosjanie z nowym sprzętem. "Usmaży im mózgi"

Zarówno Ukraińcy jak i w mniejszym zakresie Rosjanie starą się masowo wykorzystywać drony FPV do atakowania nie tylko pojazdów, ale nawet pojedynczych żołnierzy . Są to proste konstrukcje pokroju np. dronów DJI Mavic , które zostały maksymalnie odchudzone. W zasadzie zostają tylko: sama, silniki elektryczne wraz z wirnikami, kamera oraz często powiększona bateria.

Teraz Rosjanie pokazali ultralekką zagłuszarkę przystosowaną do montażu na broni bądź na hełmie. Jej zasięg ze względu na rozmiary będzie raczej niewielki oraz najpewniej są one dostrojone do konkretnej częstotliwości. Biorąc od uwagę wcześniejsze przypadki rosyjskich zagłuszarek także ten model może być oparty o moduły z AliExpress kosztujące ponad 1000 zł.

Oferują one zagłuszane częstotliwości od 433 MHz do 5,8 GHz w zależności od wybranej opcji. W teorii mogą być one skuteczne, ale tylko do czasu zmiany przez przeciwnika częstotliwości sygnału kontrolnego co już nieraz miało miejsce. Wtedy taka zagłuszarka staje się tylko zbędnym balastem.