"Latający granatnik przeciwpancerny." Rosyjski bojowy wóz piechoty BMP-1 był bez szans

Tego typu drony pozwalają na precyzyjne dostarczenie zwykłego granatu przeciwpancernego na odległość paruset metrów bez narażania życia żołnierzy, którzy mogą być względnie bezpiecznie ukryci w okopach. Tymczasem w przypadku niekierowanej broni pokroju granatników przeciwpancernych realny efektywny zasięg w przypadku ruchomych celów to najczęściej 200/300 metrów.

Ten zabieg pozwolił raczej na obniżenie masy poniżej 2 kg, co już dla sporej liczby komercyjnych dronów problemem nie jest. Ewentualnie parametry dronów poprawia zastosowanie baterii o większym napięciu skracających co prawda żywotność silników elektrycznych, ale do lotu w jedną stronę wystarczy.