Najszybsza haubica świata. Oto jej chrzest bojowy w Ukrainie

Rezultatem ich pracy jest niezwykle zaawansowana i wysoce zautomatyzowana haubica, która do swojego funkcjonowania wymaga jedynie 3-4 żołnierzy. Co więcej, jest ona w stanie wykonać misję ogniową w zaledwie 75 sekund. Wystarczy krótki postój, oddanie trójstrzałowej salwy i szybki odjazd. Jest to wynik godny podziwu, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jest to konstrukcja aktualnej generacji. Warto jednak zauważyć, że powstają już nowe modele, takie jak RCH 155, które mogą strzelać w ruchu, co zapowiada nowy trend w artylerii samobieżnej.