Jak odróżnić Abramsy polskie od ukraińskich? Stop dezinformacji

To jeden z 31 czołgów, które – według deklaracji Kijowa i Waszyngtonu – miały zostać przekazane Ukrainie między 23 września a 19 października. Ukraina otrzymała czołgi w wariancie M1A1SA , które są bardzo podobne do kupionych przez Polskę M1A1FEP.

Wizualne podobieństwo uruchomiło rosyjską wojnę propagandową, która w polskiej infosferze zaczęła promować narrację o przekazaniu przez Polskę własnych Abramsów Ukrainie. To nieprawda, a odporność na kremlowską dezinformację zapewnia wiedza dotycząca różnic pomiędzy Abramsami z obu krajów.

Do kraju docierają już jednak pierwsze, używane Abramsy – wliczając ostatni transport to już 40 egzemplarzy wycofanych przez amerykański Korpus Piechoty Morskiej. Są to czołgi M1A1FEP (Firepower Enchancement Package). Ukraina otrzymała Abramsy M1A1SA (Situational Awareness), pochodzące z magazynów wojsk lądowych.