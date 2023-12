AHS Krab dla Wojska Polskiego. MON zamawia 90 armatohaubic

Do Wojska Polskiego trafiło – na razie – 80 Krabów. Według aktualnie podpisanych umów w kolejnych latach polscy żołnierze mają odebrać kolejnych 90 armatohaubic z Huty Stalowa Wola. Rzecznik Agencji Uzbrojenia, ppłk Grzegorz Polak, poinformował w serwisie Defence 24 nie tylko o skali, ale także o harmonogramie zamówień.

Jak wynika z informacji MON-u, w latach 2022 i 2023 Wojsko Polskie nie otrzymało ani jednej armatohaubicy Krab , co było spowodowane priorytetową realizacją zamówienia złożonego przez Ukrainę.

W poprzednich latach wojsko odebrało jednak 80 armatoahubic tego typu – 24 przedseryjne do roku 2017, a następnie do 2019 roku kolejne 24 egzemplarze. Następne 32 Kraby zostały dostarczone do roku 2021.