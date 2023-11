K9 Thunder - po sukcesie w Polsce pora na Wielką Brytanię

Armatohaubica K9A2 była prezentowana w czasie londyńskich targów zbrojeniowych DSEI. Jest ona jedną z propozycji w brytyjskim programie modernizacji artylerii Mobile Fires Platform (MFP). Jest to najnowszy, będący jeszcze w opracowaniu, wariant K9 Thunder. Pomimo zewnętrznego podobieństwa do K9A1 przeszła wiele modyfikacji. Najważniejszą jest zastosowanie w pełni automatycznego systemu ładowania amunicji. W K9A1 jest to system półautomatyczny, w którym naboje są ładowane automatycznie, ale ładunki miotające są ładowane ręcznie. Dzięki pełnej automatyzacji K9A2 może uzyskać szybkostrzelność 9 strzałów na minutę przy jednoczesnej redukcji załogi z 5 do 3 żołnierzy. Na tej wersji będzie bazował też wariant K9PL przeznaczony dla Wojska Polskiego, który jednakże będzie miał zainstalowane dużo wyposażenia produkcji polskiej.