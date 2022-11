Lance-roquettes unitaire (LRU) dla Ukrainy. Koszmar rosyjskiej logistyki z Francji

LRU podobnie jak niemiecki MARS II to europejska licencyjna wersja amerykańskich gąsienicowych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych M270 MLRS wyprodukowanych przez KMW. Mamy więc tutaj wyrzutnię przenoszącą 12 pocisków rakietowych kal. 227 mm na dystans kilkudziesięciu kilometrów początkowo przystosowaną do wystrzeliwania pocisków z głowicami kasetowymi .

Wykorzystują one stworzony w Europie przez Airbus Defence and Space system kierowania ogniem EFCS (European Fire Control System) i są zdolne do wystrzeliwania pocisków M31A1/2 z 90 kg głowicą burzącą o zasięgu 70-84 km będących od miesięcy koszmarem rosyjskiej logistyki lub rakiety AT2 SCATMIN zawierające 28 przeciwpancernych min AT2 , o których pisał Konrad Siwik.

Dwie sztuki LRU to znaczące osłabienie potencjału, a pamiętajmy, że Francja powinna mieć jeszcze ~40 sztuk wycofanych M270 MLRS znanych jako Lance-Roquettes Multiple (LRM) nieprzystosowanych do nowej amunicji, które mogą być jednak z czasem zmodernizowane do standardu LRU. Biorąc poprawkę na to, jak szybko Francuzi zdecydowali się o pozyskaniu nowych Caesarów mających zastąpić sztuki darowane Ukraińcom to kontrakt na LRU jest tylko kwestią czasu.