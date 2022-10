Rosjanin na ślepo wjechał prosto na minę. Rozerwała transporter na strzępy

Kierowca rosyjskiego pojazdu opancerzonego MT-LB zdawał się nie zauważać wyraźnych znaków ostrzegawczych, gdy wjechał prosto na dwa rzędy min przeciwpancernych TM-62M rozmieszczonych wzdłuż drogi. Nagranie, na którym widać ten wybuchowy moment zostało udostępnione na Telegramie przez kanał Supernova Plus.

Materiał z lotu ptaka został prawdopodobnie nakręcony przy użyciu krążącego modelu drona wyposażonego w funkcje inwigilacyjne. Nagranie ukazuje moment, w którym pojazd wyjeżdża z pola na drogę i kieruje się bezpośrednio na co najmniej 11 min położonych wzdłuż nawierzchni drogi. Gdy tylko pojazd opancerzony zetkną się z jednym z ładunków, przerażająca eksplozja pochłonęła sprzęt, unosząc go z asfaltu i wysyłając odłamki we wszystkich kierunkach.