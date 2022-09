Ukraina otrzymała je od Niemiec. To bat na rosyjskie czołgi

Analitycy z OSINTtechnical opublikowali w sieci zdjęcie z obwodu chersońskiego, na którym widać niewielkie militarne urządzenie, z którego wystaje długa "antena". Ekspertom udało się ustalić, że jest to mina przeciwpancerna AT2 niemieckiej produkcji z podniesionym zapalnikiem kontaktowym S3.

"Obwód chersoński, rozlokowana ukraińska mina przeciwpancerna AT2 znajduje się na polnej drodze z podniesionym zapalnikiem kontaktowym S3. Jest to najprawdopodobniej wersja DM-1399, która jest wystrzeliwana przez wyrzutnię MLRS" – podaje OSINTtechnical w poście na Twitterze.

Prawdopodobnie Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały właśnie miny przeciwpancerne wersji DM1399 do MLRS MARS II, które Niemcy przekazały Ukrainie. Mina AT2 przeznaczona jest do unieszkodliwiania pojazdów gąsienicowych i kołowych przeciwnika. Ze szczytu miny wyłania się cienki drut podobny do anteny, który stanowi zapalnik kontaktowy S3.