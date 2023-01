Miedwiediew w fabryce kałasznikowów. "Broni mamy pod dostatkiem"

Nie jest to pierwsza wizyta Miedwiediewa, który stosunkowo niedawno odwiedził też zakłady Uralwagonzawod w Niżnym Tagile produkujące czołgi, gdzie groził załodze odpowiedzialnością karną za niespełnienie rządowych kontraktów. Był on wtedy dodatkowo ubrany w czarny skórzany płaszcz sprawiający, że dla wielu Miedwiediew wyglądał jak Herr Flick z popularnego serialu komediowego "’Allo ’Allo!".

Koncern Kałasznikow jest najbardziej znany z produkcji karabinków kałasznikowa, ale ich najnowsze wcielenie AK-12 jest ogromnym rozczarowaniem i nawet krokiem wstecz w stosunku do zmodernizowanych częściami firm trzecich karabinków AK-74M , o czym pisaliśmy. Widać też karabin snajperski SW-98M oraz mający zastąpić karabiny SWD samopowtarzalny SWCh. Te zakończyły próby państwowe z końcem 2021 roku, a w 2022 roku pierwsza partia produkcyjna miała trafić na testy do żołnierzy Specnazu .

Rosjanie prowadzą rozwój pocisków z rodziny Krasnopol od lat 80. XX wieku i są one wykorzystywane w Ukrainie tak samo jak ukraiński odpowiednik znany jako Kwitnyk. W przypadku rosyjskich pocisków kal. 152 mm z gazogeneratorem mowa o zasięgu około 20 km, a podświetlaniem celów mają się zajmować drony Orłan-10 . Z kolei pociski moździerzowe Gran miały zostać wprowadzone do uzbrojenia dopiero w 2022 roku.

Trzecią kategorią uzbrojenia były drony, a prezentowanym modelem był m.in. zwiadowczy dron z rodziny ZALA, o których pisał Adam Gaafar. Jest to dron o masie startowej 6,5 kg zdolny do operowania na pułapie do 3,6 km przez maksymalnie 150 minut w odległości do 50 km od stacji bazowej.