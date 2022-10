Wspólnik Putina ma plan na produkcję czołgów. Straszy karami

Przed wojną tempo modernizacji rosyjskich czołgów było bezpośrednio uzależnione od dostaw zachodnich komponentów, w tym m.in. matryc do celowników Sosna-U. Przed inwazją na Ukrainę wszystkie te elementy docierały na czas: Rosjanie byli w stanie modernizować do 50 czołgów T-80BWM i do 170 czołgów T-72B3 rocznie. Po rozpoczęciu wojny zaczęły obowiązywać zachodnie sankcje. Wówczas tempo produkcji spadło do jednej partii T-80BWM na cały 2022 r., a modernizacja T-72B3 została wstrzymana.