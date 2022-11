Iran przekaże Rosji dodatkową broń? Szykują się dostawy dronów i pocisków

Jak donosi CNN, Iran planuje przekazać Rosji dodatkowe rakiety balistyczne oraz drony kamikaze. Według serwisu może chodzić nawet o 1000 sztuk broni. Przypominamy, jaka irańska broń do tej pory pojawiła się w Ukrainie i co może znaleźć się w nowym pakiecie wsparcia wojskowego.

CNN powołując się na zachodnich urzędników, którzy monitorują program zbrojeniowy Iranu, informuje, że Iran przygotowuje się do wysłania około tysiąca sztuk dodatkowej broni, w tym rakiet balistycznych krótkiego zasięgu ziemia-ziemia i większej liczby dronów szturmowych. Broń, która trafi do Rosji, ma zostać użyta w Ukrainie. Termin potencjalnej dostawy na razie nie jest znany.

Przesyłka jest ściśle monitorowana, ponieważ byłby to pierwszy przypadek wysłania przez Iran zaawansowanych precyzyjnych pocisków kierowanych do Rosji, co mogłoby dać Kremlowi znaczący impuls na polu bitwy - jak można przeczytać na łamach CNN.

Ukraiński serwis Militarnyj zwraca uwagę na irańskie rakiety Fateh-110 oraz drony Shahed-136, które mogą znaleźć się w nowym pakiecie irańskiej broni dla Rosji. Pojawiają się też doniesienia o rakietach Zolfaghar. Warto również przypomnieć, że oprócz Shahed-136 do tej pory w Ukrainie zaobserwowano inne bezzałogowce produkowane przez irańskie koncerny. Mowa tutaj o dronach Shahed-131 oraz Mohajer-6. Niewykluczone, że one też zostaną przekazane Rosjanom.

Rakiety Fateh-110 to broń typu ziemia-ziemia produkowana przez Aerospace Industries Organisation. Mają zasięg 250-500 kilometrów i mogą trafiać w cele z dokładnością do około 5-10 metrów. Fateh-110 poruszają się z maksymalną prędkością wynoszącą od 3700 do nawet 6170 km/h w zależności od wersji, których istnieje co najmniej kilka. Rakiety dostosowane są do wystrzeliwania z mobilnych wyrzutni.

Zolfaghar (znane też jako Zulfiqar) to inne pociski rakietowe, które Iran posiada w swoich zasobach. Jest to broń krótkiego zasięgu na paliwo stałe, zaliczane do rodziny pocisków Fateh. Z dostępnych informacji wynika, że Zolfaghar ma zasięg 700 km i wyposażono go w głowicę z amunicją kasetową. Niektóre źródła mówią, że jego pocisk może trafić w cel z dokładnością wynoszącą około 10 metrów.

Iran może też przekazać Rosji dorny Shahed-136, które wielokrotnie opisywaliśmy. Są to drony kamikaze produkowane w Shahed Aviation, o których specyfice nie wiadomo za dużo. Uznaje się je za tzw. amunicję krążącą (ang. loitering munition), której zasięg wynosi od 1 tys. do nawet 2,5 tys. km. Inne bezzałogowce, które mogą trafić do Ukrainy to mniejsza wersja Shahed-136, czyli Shahed-131 oraz wielozadaniowe urządzenia typu ISTAR (ang. Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance) - Mohajer-6. Mają one maksymalną masę startową 600 kg, ładowność 100 kg i zasięg 200 km.

ZOBACZ TAKŻE: Aplikacja CRADLE zbada twoje oczy. Wystarczy jej zdjęcie

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski