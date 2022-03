Kamizelki kuloodporne w Polsce. Przedstawiamy całą prawdę

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja. Tak samo koncesja jest wymagana na obrót hełmami wojskowymi i policyjnymi, ochraniaczami twarzy, kończyn i innych części ciała (z wyłączeniem konwencjonalnych hełmów stalowych niewyposażonych w żadnego typu akcesoria pokroju noktowizji ani niezmodyfikowanych czy zaprojektowanych do zamontowania takich urządzeń), pancerzami osobistymi, kamizelkami odłamkoodpornymi i kuloodpornymi.



Czyli, jeśli chcemy sprzedawać i kupować tego typu sprzęt, używany przez polską policję i wojsko np. z AMW i potem go odsprzedawać – należy mieć po pierwsze koncesję. Następnie koncesjonowana firma, która coś takiego nabędzie - może te przedmioty sprzedać tylko następującym podmiotom lub osobom - zgodnie z: USTAWĄ z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym



Art. 61:

Wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym sprzedaje się:



1) przedsiębiorcom posiadającym koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;



2) Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei oraz innym państwowym formacjom uzbrojonym, w odniesieniu do których dostęp do takich wyrobów regulują odrębne przepisy – po okazaniu dokumentu uprawniającego do ich nabycia;



2a) zarządcom lub dzierżawcom obwodów łowieckich oraz członkom Polskiego Związku Łowieckiego posiadającym pozwolenie na broń do celów łowieckich, a 2022-02-11 Kancelaria Sejmu s. 53/102 także uprawnienia do wykonywania polowania – wyłącznie w zakresie tłumików dźwięku (huku);



3) innym podmiotom, których dostęp do wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym regulują odrębne przepisy – na warunkach w nich określonych.



Kamizelki kuloodporne, hełmy wojskowe i policyjne, ochraniacze twarzy, kończyn i innych części ciała sprzedaje się także przedsiębiorcom, którzy posiadają koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, oraz przedsiębiorcom albo jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołały wewnętrzne służby ochrony oraz szkołom kształcącym w zawodzie pracownika ochrony fizycznej osób i mienia, a także przedsiębiorcom prowadzącym działalność szkoleniową dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.



No i tyle – jak kogoś nie ma na liście, to my nie możemy dokonać sprzedaży.