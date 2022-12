Rosja ma puste magazyny. Używają amunicji artyleryjskiej przeznaczonej dla Azerbejdżanu

Skoro Rosja wykorzystuje amunicję tegorocznej produkcji i to w dodatku dla klienta zagranicznego, który w przypadku niedotrzymania terminów dostaw może się domagać kar umownych lub po prostu zerwać kontrakt. Warto też zaznaczyć, że 5 tys. pocisków to tyle co nic, ponieważ jeszcze w lipcu/sierpniu Rosja była zdolna zużywać do 12 tys. pocisków artyleryjskich dziennie jak dowidzieliśmy się od Ukraińców obecnych na targach MSPO 2022.