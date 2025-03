Szwedzki poradnik kryzysowy na wypadek wojny czy katastrofy. Polska wyda własny

Szwedzki poradnik kryzysowy, opracowywany przez Urząd ds. Ochrony Ludności i Gotowości (MSB), jest uznawany za wzór do naśladowania. Jego najnowsza wersja, wydana w listopadzie 2024 roku, została rozesłana do 5 mln gospodarstw domowych . Broszura zawiera praktyczne porady na wypadek kryzysu lub wojny, uwzględniając doświadczenia z Ukrainy.

Najnowsza wersja broszury, 32-stronicowe wydawnictwo, została rozesłana w wersji papierowej do wszystkich 5 mln gospodarstw domowych w listopadzie 2024 roku. Poradnik, z charakterystyczną żółtą okładką, zawiera rozdziały dotyczące przygotowania zapasów, ewakuacji oraz ochrony przed atakami.

W porównaniu z wersją z 2018 roku wykorzystano doświadczenia Ukrainy, której ludność cywilna cierpi w wyniku rosyjskich ataków. Jasno określono także, że należy być przygotowanym na pozostawanie bez pomocy z zewnątrz przez minimum tydzień. K olejne rozdziały poświęcono przygotowaniu zapasów, jest tzw. check lista, a także jak ewakuować się i co ze sobą zabrać. Są też porady, jak chronić się przed atakiem z powietrza oraz w jaki sposób zatamować krew.

Nowe sekcje poświęcono członkostwu Szwecji w NATO, obronie psychologicznej i bezpieczeństwu cyfrowemu czy kryzysom wywołanym zmianami klimatycznymi. Niektóre zagadnienia są bardzo podstawowe, wręcz survivalowe - co zrobić ze zwierzętami domowymi, czy w jaki sposób zgromadzić wodę pitną.

Do końca roku do wszystkich Polaków ma trafić podobna broszura przygotowywana m.in. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pod koniec lutego przedstawiciele MSWiA odwiedzili Sztokholm, aby omówić szczegóły z ekspertami ze szwedzkiego Urzędu ds. Ochrony Ludności i Gotowości (MSB). To właśnie ta rządowa agencja jest odpowiedzialna za opracowanie i dystrybucję poradnika, który pomaga Szwedom przygotować się na nadejście kryzysu lub wojny. Polska wersja ma być równie uniwersalna i zrozumiała dla wszystkich obywateli.