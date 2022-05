Kolejny sukces Ukraińców. Przechwycili rosyjskie drony

Takhion wszedł na uzbrojenie w 2015 r. i według niektórych jest to najbardziej zaawansowany rosyjski dron wojskowy. Do jego obsługi potrzeba dwóch osób. T akhion jest w stanie pracować w temperaturach od minus 30 do plus 40 stopni Celsjusza. Lata na pułapie do 4 tys. m.

ZALA 421-16E to z koeli bezzałogowy stałopłat zwiadowczy o maksymalnej masie startowej 6,5 kg. Za produkcję maszyny odpowiada ZALA Aero, spółka zależna Koncernu Kałasznikow . Może być wykorzystywany w różnych misjach, w tym do rozpoznania taktycznego, obserwacji odległych obszarów lądowych i morskich, zwiadu, wyszukiwania i wykrywania kłusowników, monitoringu i kontroli, ochrony infrastruktury oraz pomocy w sytuacjach kryzysowych. Pierwsze zamówienia na tę maszynę złożono w 2014 r.

Dron może latać z prędkością od 65km/h do 110km/h i operować na maksymalnej wysokości 3600 m. Jest w stanie przesyłać filmy na odległość do 25 km w czasie rzeczywistym, a jego zasięg radiowy wynosi 50 km. ZALA 421-16E może operować w powietrzu do 150 minut. Radzi sobie ponadto z wiatrem wiejącym z prędkością do 15 m/s oraz z temperaturami w zakresie od minus 30 do plus 40 stopni Celsjusza.