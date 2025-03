Pentagon prosi Ukrainę o pomoc. Wskazał broń, którą chciałby u siebie

Pierwsze efekty już zresztą widać, ponieważ Departament Obrony USA przyznał ostatnio kontrakty dwóm amerykańsko-ukraińskim partnerstwom. Dotyczyły one testowania dronów szturmowych, które mają potencjał, by docelowo trafić do amerykańskiej armii. Najprawdopodobniej dotyczy to m.in. dronów Skyfall o zasięgu ok. 40-60 km, które podczas wojny w Ukrainie miały wykonać już ok 1,5 mln misji bojowych. Amerykanie mieliby dodać do nich własne oprogramowanie i czujniki, ale jednocześnie zachować główny szkielet konstrukcji oraz ukraińskie głowice bojowe (ważące ok. 5 kg).