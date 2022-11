Desperacja Rosji. Potajemnie dostawy amunicji od Korei Północnej

O dostawach amunicji artyleryjskiej z KRLD dla Rosji poinformowało USA, a dokładniej Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. W rozmowie z The Associated Press stwierdził, że "KLRD wysłało do Rosji znaczą dostawę amunicji artyleryjskiej, którą próbowało zamaskować jako dostawę dla państw z Bliskiego Wschodu lub Afryki Północnej."