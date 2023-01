Ukraińcy zdobyli tajemnicze urządzenia. Były na hełmach Wagnerowców

Po jednym z nieudanych ataków Wagnerowców Ukraińcy znaleźli przy ich ciałach urządzenia SPIDER firmy ShinexTech (są dostępne do zakupienia w Europie lub Zjednoczonych Emiratach Arabskich). Są to personalne urządzenia wykrywające opromieniowanie wiązką lasera w paśmie 0,8 - 1.8 µm na dystansie do 3 km i ostrzegające o tym noszącego sygnałem dźwiękowym. Te można przypiąć do kamizelki wyposażonej w system montażowy MOLLE lub podobny lub postawić na trójnogu w okolicy okopu.