Ukraina wznawia produkcję rosyjskiej amunicji. Pomocą jedno z państw NATO

Największe dotyczą amunicji do broni poradzieckiej, której przedwojenne ukraińskie zapasy uległy wyczerpaniu. Lokalna produkcja także została wstrzymana w wyniku masowych rosyjskich ostrzałów rakietowych. Niedobór był początkowo niwelowany przez znaczące dostawy poradzieckiej amunicji od państw wschodniej flanki NATO, bądź zdobyczne składy Rosjan , ale te także uległy wyczerpaniu.

Tymczasem jak pokazała wojna, Ukraina jest w stanie zużywać nawet 5 tys. pocisków dziennie i mowa to zarówno o amunicji rosyjskiej, jak i natowskiej. Pierwsza jest bardzo trudno dostępna, ponieważ dotychczasowi producenci z Zachodu (Bułgaria, Czechy, Rumunia czy Polska) mieli do czynienia z nieporównywalnie mniejszym wolumenem zamówień. Z tego powodu Zachód kupuje ją dla Ukrainy gdzie tylko można uwzględniając w to aż tak egzotyczne kierunki jak Pakistan czy Sudan.