Ukraińcy mają nową broń. Wygląda jak Shahed Rosjan

Dron, którym Ukraińcy zaatakowali okolice Moskwy nie tylko przypomina Shaheda ze względu na budowę, ale również z uwagi na sposób działania. Jego duże rozmiary sugerują możliwość przenoszenia ładunku bojowego o wadze kilkudziesięciu kilogramów. Defense Express podkreśla, że jeśli nagranie rzeczywiście pochodzi z okolic Moskwy, zasięg drona wynosi co najmniej 600 km.

Z nagrania wynika, że nowy ukraiński dron został pomalowany na czarno, co utrudnia jego wykrycie przez rosyjskie systemy obronne. Konstrukcja bezzałogowca nieznacznie jednak różni się od Shaheda - posiada przednie poziome usterzenie, co zwiększa jego manewrowość i sterowność.

W dolnej części korpusu, w pobliżu silnika, zauważono element przypominający coś w rodzaju anteny. Ze względu na jego wąskość i duży zasięg drona, bardziej prawdopodobne jest, że to hak do startu z katapulty. Defense Express podkreśla, że te innowacje mogą znacząco wpłynąć na efektywność operacyjną nowego drona.

Dodajmy, że wspomniany Shahed, który wizualnie przypomina tę ukraińską konstrukcję, to bezzałogowy statek powietrzny, które wyróżnia się prostotą konstrukcji oraz stosunkowo niskimi kosztami produkcji.

Drony te posiadają charakterystyczne skrzydła w kształcie delty, które mają długość około 3,5 m, a ich rozpiętość wynosi 2,5 m. Są one zdolne do przenoszenia ładunków bojowych o masie do 40 kg. Dzięki zastosowaniu silnika Limbach L550E, drony te mogą osiągać maksymalną prędkość około 185 km/h. Taka specyfikacja czyni je efektywnymi w różnorodnych operacjach wojskowych.