Chiński satelita szpiegowski wkracza do akcji. Rozpozna twarz nawet z kosmosu

Chińscy naukowcy opracowali nowoczesnego satelitę wyposażonego w technologię laserową, który krążąc po niskiej orbicie Ziemi, będzie zdolny do uchwycenia szczegółów twarzy z odległości przekraczającej 100 km. Jak podaje "South China Morning Post", to przełomowe osiągnięcie zwiększa wydajność o 100 razy w porównaniu do dotychczasowych kamer szpiegowskich i teleskopów. Badania zostały opublikowane w chińskim naukowym czasopiśmie "Chinese Journal of Lasers".