Ukraińcy mają cela. Roznieśli na strzępy rosyjski system Orłan-10

Rosyjski Orłan-10 to wielozadaniowy bezzałogowy statek powietrzny średniego zasięgu. Używany jest na dystansie do 120 km od punktu kontrolnego. W trybie autonomicznym może przelecieć na odległość 600 km. Czas przebywania drona w powietrzu wynosi do 18 godzin, a prędkość jego lotu to 90-150 km na godzinę. Waga Orłan-10 wynosi od 14 do 18 kg, z czego ładunek użyteczny to 5 kg.