Ignat zaznaczył, że F-16, które trafiły do Ukrainy, to starsze modele, nieposiadające nowoczesnych technologii potrzebnych do konkurowania z Su-35. Rosyjskie myśliwce są znane z zaawansowanej manewrowości i nowoczesnego uzbrojenia, co stawia ukraińskich pilotów w trudnej sytuacji podczas bezpośrednich starć.

Ukraińskie F-16

Bulgarian Military przypomina, że Ukraina otrzymała dotychczas ok. 20 myśliwców F-16 od krajów takich jak Holandia i Dania, a także wsparcie szkoleniowe ze strony USA. Jednak liczba ta jest niewystarczająca, by zrównoważyć przewagę Rosji, która dysponuje ponad 100 Su-35. Ukraińskie F-16 są używane głównie do misji obronnych, takich jak przechwytywanie dronów i pocisków.

Rosyjskie Su-35, wprowadzone na początku lat 2000, posiadają zaawansowane systemy radarowe i uzbrojenie dalekiego zasięgu, co daje im przewagę w walce powietrznej. Ukraińskie F-16, choć funkcjonalne, są starszymi modelami z lat 80. i 90., co ogranicza ich zdolności bojowe, podkreśla serwis.

Ignat podkreślił, że brak nowoczesnego uzbrojenia i systemów radarowych w ukraińskich F-16 zmusza pilotów do zbliżania się do celów, co zwiększa ryzyko w starciach z Su-35. Mimo to, ukraińskie siły powietrzne starają się maksymalnie wykorzystać dostępne zasoby, koncentrując się na ochronie miast i infrastruktury.

Warto przypomnieć, że przekazane Ukrainie myśliwce to wersje F-16AM/BM, będące zmodernizowanymi wariantami starszych modeli F-16A i F-16B. Modernizacja objęła wyposażenie w nowocześniejsze systemy, takie jak radar AN/APG-66(V)2, ulepszony silnik oraz obsługę celowników montowanych na hełmach i systemu wymiany danych Link 16.