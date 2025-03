Ludzie chwytali za telefony. Kolos leciał nad ich głowami

Obecność bombowca Boeing B-52 Stratofortress nad Europą to nie lada gratka dla fanów lotnictwa. To olbrzymia maszyna, która zawsze, gdy tylko pojawia się na niebie (i dodatkowo wykonuje niski przelot), wiąże się z dużym zainteresowaniem w mediach społecznościowych.

Nie inaczej było w przypadku przelotu B-52 nad Szwecją. Bombowiec w towarzystwie dwóch myśliwców przeleciał we wtorek 11 marca nad Sztokholmem. W mediach szybko pojawiły się nagrania dokumentujące tę wizytę Boeinga w kraju NATO. Szwedzki dziennikarz Jonas Olsson skomentował, że przelot wskazuje na to, iż "poparcie Pentagonu dla Sztokholmu pozostaje niezachwiane". B-52 pojawił się w Szwecji rok po oficjalnym przystąpieniu Szwecji do NATO.