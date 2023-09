Duńska pomoc dla Ukrainy. Rekordowy pakiet obejmujący m.in. czołgi

Za taki stan rzeczy odpowiada wyczerpanie zapasów obronnych Dani i w związku z tym część wsparcia będzie zorganizowana w ramach wspólnych zamówień grupy państw wspierających Ukrainę. Nie jest to nowością, ponieważ Dania należy do grupy państw, które opłaciły dla Ukrainy pozyskanie partii armatohaubic Zuzana 2 .

Wzmianka o czołgach oznacza najprawdopodobniej duńskie czołgi Leopard 2A4 (siedem sztuk) oraz 33 czołgi Leopard 1A5, które mimo swego wieku wciąż mogą się okazać użyteczne szczególnie w przypadku walki ze sprzętem pokroju wczesnych wariantów czołgów T-72 Ural , T-62 czy T-54/55 . Co ciekawe warto wspomnieć, że do szkolenia Ukraińców Duńczycy wykorzystują nawet egzemplarze czołgów podarowane muzeom pancernym .

Z kolei informacja o bojowych wozach piechoty (bwp) może wskazywać na plany przekazania pewnej liczby duńskich wariantów CV90 znanych jako CV9035DK lub uczestniczenia we wspólnym ich zamówieniu na poczet Ukrainy. Są to obecnie jedne z najsilniej opancerzonych i uzbrojonych bwp świata o masie do 37 ton zdolnych do transportu poza trójosobową załogą do ośmiu żołnierzy.