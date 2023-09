Czekają za naszą granicą. To dodatkowe posiłki dla Ukraińców

Pierwsze dostawy bojowych wozów piechoty Marder rozpoczęły się w marcu 2023 r. Kolejne pojazdy zostały wysłane do Ukrainy w czerwcu 2023 r. Są to wyremontowane pojazdy Marder 1A3 należące wcześniej do Bundeswehry, które niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall przygotowuje do "natychmiastowej gotowości bojowej". Z komunikatu prasowego wynika, że prace remontowe są realizowane w zakładach Rheinmetall w Kassel i Unterlüß, a "grupa może dostarczać do dziesięciu bojowych wozów piechoty miesięcznie".