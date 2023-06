Ukraina podąży drogą Czech i Słowacji? Są zainteresowani zakupem 1000 bwp CV90

CV90 to ciężki bojowy wóz piechoty o masie do 37 ton w przypadku zastosowania pakietu pancerza dodatkowego zapewniającego bardzo dobrą ochronę. W tym przypadku dookólna ochrona bwp to poziom VI STANAG 4569 zapewniający odporność na ostrzał nawet z armat automatycznych kal. 30 mm, a przód jest w stanie znieść jeszcze więcej.