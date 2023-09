Czołgi Leopard 1A5 dla Ukrainy. Szkolenie wsparły duńskie muzea

W związku z tym duńskie ministerstwo obrony zwróciło się do muzeów o wypożyczeniu sześciu egzemplarzy na poczet szkolenia Ukraińców. Muzealne egzemplarze dołączyły do sztuk odrestaurowanych przez koncern Rheinmetall.

Szkolenie jest dokonywane przez emerytowanych żołnierzy zaznajomionych z tymi konstrukcjami i zajmuje sześć tygodni, ponieważ część zagadnień można pominąć ze względu na doświadczenie frontowe Ukraińców. Zgodnie z obecnym planem szkolenie ukraińskich załóg może trwać nawet do 2024 r. jeśli będzie to konieczne.

Mimo iż czołg Leopard 1 to konstrukcja zaprojektowana w latach 60. XX wieku dysponująca iluzorycznym pancerzem chroniącym w zasadzie tylko przed odłamkami artyleryjskimi i armatami automatycznymi to wciąż może być użyteczny. Czołgi Leopard 1 dysponują bowiem bardzo dobrą mobilnością jak na konstrukcję o masie 40 ton i wciąż potężną gwintowaną armatą kal.105 mm mogącą narobić dużo szkód.

Taki zestaw pozwoli Leopardowi 1 w starciu ze starszymi, aczkolwiek lepiej opancerzonymi rosyjskimi czołgami T-72 Ural , T-72B czy nawet T-80BW na oddanie pierwszego strzału, który może wystarczyć do wywołania widowiskowej eksplozji maszyny przeciwnika. Z kolei w przypadku starszych czołgów T-62 lub nawet T-54/55 już nawet nie trzeba komentować efektów starcia.

Można założyć, że Ukraińcy nie będą tych konstrukcji wykorzystywać do frontalnych szturmów, ale w charakterze wsparcia dla jednostek zmechanizowanych lub pancernych podobnie jak ma to miejsce w przypadku wozów rozpoznawczych AMX 10 RC/RCR. Możliwe jest też wykorzystanie w charakterze artylerii krótkiego zasięgu, podobnie jak czynią to z czołgami T-64.