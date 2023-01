Ma odnóża niczym pająk. Przebije się przez każde pole minowe w Ukrainie

Siły Zbrojne Ukrainy pilnie potrzebują środków do przebijania się przez pola minowe. W związku z tym opracowały nawet system do wykrywania ładunków wybuchowych, który może zostać zamontowany na maszynach rolniczych. Jednak taki sprzęt jak Wisent 1 – domyślnie opracowany do rozminowania terenów – mocno ułatwi to zadanie.