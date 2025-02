Czarna seria dla ukraińskiej artylerii. Winne nowe rosyjskie drony Vandal

Rozpowszechnienie się tanich dronów FPV działających w oparciu o rozwijany światłowód jak ma miejsce w wielu przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk) spowodowało cofnięcie się pola bitwy nieomal do czasów debiutu dronów FPV. czyli przełomu 2022/2023 roku.

Ponadto zawsze możliwe jest wykorzystanie do ataku pary dronów, z czego jeden może mieć głowicę termobaryczną przeznaczoną do zrobienia wyrwy w siatce dla drugiego drona z głowicą kumulacyjną.

Systemy artyleryjskie są zawsze oddalone od linii frontu o około 10 lub nawet 20 km w przypadku zachodnich systemów mogących strzelać na 30 km przy pomocy najpowszechniejszej amunicji lub więcej przy stosowaniu lepszych pocisków. To właśnie polskie Kraby , francuskie Caesary , niemieckie PzH 2000 czy ukraińskie haubice 2S22 Bogdana są zdolne obecnie do zadawania Rosjanom największych strat.

Jednakże nie były one bardzo skuteczne ze względu na gęstą sieć zagłuszarek Ukraińców, co właśnie przestało mieć znaczenie ze względu na popularyzację dronów sterowanych poprzez światłowód o zasięgu nawet ponad 30 km. Takie drony umożliwiają Rosjanom eliminację wartościowych celów na ukraińskim zapleczu, co właśnie niestety robią.