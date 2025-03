Ślady dinozaurów szkole. Przez lata nikt ich nie zauważył

W australijskiej szkole w Queensland odkryto 66 odcisków dinozaurów na skale . Niepozorny obiekt przez 20 lat pozostawał niezauważony. Jak podaje ScienceAlert, sytuacja odmieniła się kiedy paleontolog Anthony Romilio z Uniwersytetu Queensland został poproszony o zbadanie tajemniczych śladów. Podejrzenia wzbudziła nierówna powierzchnia płyty, która wskazywała na to, że przedmiot może mieć bogatą i ciekawą historię. Jak się okazało ślady, które odkrył badacz pochodzą z wczesnego okresu jurajskiego, sprzed 200 mln lat.

Skała z odciskami została wydobyta przez górników w 2002 r. i przekazana szkole w Biloela, gdzie była wystawiona w holu. Przez ponad dwadzieścia lat uczniowie i nauczyciele mijali obiekt, nie zdając sobie sprawy, że na powierzchni odciśnięte są ślady prehistorycznych zwierząt. Kadra pedagogiczna podejrzewała nawet, że może być to replika prawdziwego znaleziska, a nie prawdziwy okaz. Naukowiec odpowiedzialny za zidentyfikowanie śladów podkreśla, że ta część kontynentu to jedno z największych skupisk śladów dinozaurów w Australii.

To niesamowite, że tak bogaty kawałek historii leżał w szkolnym korytarzu przez tyle lat

Odkryte ślady należą do dinozaura Anomoepus scambus, małego roślinożercy poruszającego się na dwóch nogach. Chociaż odciski dawnych mieszkańców Ziemi są ważnym świadectwem ich bytowania na tamtych terenach, jednak są najczęściej odnajdywanymi skamieniałościami dinozaurów, przez co bywają bagatelizowane i pomijane przez badaczy. Badacz podkreśla, że obiekty tego typu bywają postrzegane jako mniej atrakcyjne niż np. skamieniałe kości. Podczas poszukiwań w regionie paleontolog natrafił także na dwutonowy głaz przy wjeździe do kopalni węgla, który jak się okazało również skrywał dawne ślady obecności dinozaurów w regionie.