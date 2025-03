Na pokładzie była m.in. Anna Jantar. 45. rocznica tragicznej katastrofy na Okęciu

To jedna z najczarniejszych katastrof lotniczych w Polsce , zginęło wtedy zginęło 87 osób (77 pasażerów i 10 członków załogi). Przez lata dwie komisje śledcze badały przyczyny tej katastrofy, jednak ich wnioski były różne. Polska komisja i komisja radziecka z Moskwy doszły do odmiennych konkluzji. Przyczyny tragedii były złożone, obejmując zarówno błędy konstrukcyjne, jak i oszczędności w eksploatacji maszyn - przypomina Polska Agencja Prasowa.

Około godziny 11 czasu polskiego, załoga nawiązała kontakt z wieżą kontrolną na Okęciu, nie zgłaszając żadnych problemów. Pogoda była bezchmurna, a samolot skierowano na ścieżkę podejścia do lądowania. Kapitan zgłosił trudności z sygnalizacją podwozia i planował drugi krąg wokół lotniska, co nie wzbudziło niepokoju, gdyż podobne awarie były wcześniej notowane.

Podczas zwiększania mocy, by wznieść się na drugi krąg, doszło do pęknięcia wału w silniku nr 2. Turbina rozpędziła się poza dopuszczalne obroty, co doprowadziło do jej rozerwania i uszkodzenia innych elementów samolotu, w tym silników i układów sterowania.