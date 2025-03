Pizza i szarlotka. Tak studenci obchodzą Dzień liczby Pi

Dzień Liczby Pi, obchodzony 14 marca, zyskał popularność w kręgach akademickich, szczególnie w USA. Data święta nawiązuje do pierwszych cyfr liczby Pi (3,14). W San Francisco tradycyjnie przygotowuje się ciasta, których nazwy brzmią podobnie do "Pi", jak "apple pie", czyli jabłecznik. Popularnym daniem jest także pizza, nie tylko z uwagi na zbieżność nazw, ale i okrągły kształt, bo to z tą figurą geometryczną liczba Pi jest nieodłącznie związana.

Liczba Pi, znana od starożytności, to stosunek obwodu koła do jego średnicy. Jest to liczba niewymierna, której rozwinięcie dziesiętne jest nieskończone.

Historia i znaczenie liczby Pi

Liczba Pi pojawia się w historii już w starożytnym Babilonie i Egipcie. Archimedes jako pierwszy obliczył Pi z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co miało miejsce III wieku p.n.e.

W XVII wieku Ludolph van Ceulen podał jej rozwinięcie do 35 miejsc po przecinku, co przyczyniło się do nazwania liczby "ludolfiną".

Symbol Pi pochodzi od pierwszej litery greckiego słowa "περιφέρεια" (perifereia), oznaczającego "obwód" lub "peryferię". Po raz pierwszy został użyty w znaczeniu matematycznym przez walijskiego matematyka Williama Jonesa w 1706 roku.

Obchody Dnia Pi rozpoczęto w 1988 r. w muzeum nauki Exploratorium w San Francisco. W USA organizowane są pikniki naukowe, gdzie prezentowane są ciekawostki matematyczne, a uczestnicy przygotowują i konsumują wspomniane wcześniej ciasta.

W Polsce Dzień Pi obchodzą m.in. Uniwersytet Śląski i Politechnika Warszawska. Organizowane są wykłady, konkursy i eksperymenty związane z liczbą Pi. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego organizuje "Święto liczby Pi" z eksperymentami i konkursami.

Liczba Pi wyciska ostatnie soki z superkomputerów

Choć Pi jest liczbą niewymierną, matematycy od stuleci nie ustają w próbach obliczenia jej wielkości z jak najwyższą precyzją. Aktualnie wspomagają się oczywiście nowymi technologiami.

W czerwcu 2024 zespół kierowany przez Jordana Ranousa, Kevina O’Briena i Briana Beelera obliczył wartość liczby π do 202 bilionów miejsc po przecinku. Obliczenia trwały 104 dni i zostały przeprowadzone na komputerze wyposażonym w dwa procesory Intel Xeon Platinum 8592+ oraz 1,0 TiB pamięci RAM.