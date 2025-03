Tylko cztery kraje mają tę broń. Kiedyś zakup planowała Polska

Tomahawk to amerykańskie taktyczne pociski manewrujące, które do tej pory kojarzone były głównie z sojuszem AUKUS tworzonym przez Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i Australię. Tylko te kraje posiadły bowiem pociski Tomahawk. Czwartym takim państwem została Holandia, która zakupowi Tomahawków nadała najwyższy priorytet w 2022 r., po inwazji Rosji na Ukrainę. Było to ważniejsze chociażby od pozyskania czołgów, których obecnie Holandia nie posiada i zmieni taką sytuację dopiero w 2027 r.