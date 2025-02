Nie zmienia to jednak faktu, że armatohaubica zostanie wyłączona z akcji ze względu na konieczność przeprowadzenia remontu generalnego. Byłaby to pierwsza lub może druga strata, licząc porzucony egzemplarz z maja 2024 roku.

W przeciwieństwie do polskich Krabów PzH-2000 są bardziej wrażliwe na błędy związane z kulturą techniczną i szkoleniem załóg , co na początku skutkowało częstszymi awariami niż uczestnictwem w działaniach frontowych.

Panzerhaubitze 2000 to duża, ważąca 57 ton armatohaubica na gąsienicowym podwoziu, wyposażona w 155-milimetrową armatę o długości 52 kalibrów oraz automatem ładowania, co pozwala na wystrzelenie nawet do 10 pocisków na minutę. Co ważne PzH 2000 ma w pełni odizolowany magazyn amunicji mieszczący 60 pocisków gotowych do natychmiastowego użycia. Ponadto, jego uzupełnianie trwa jedynie 12 minut, co znacznie zmniejsza ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas załadunku.