Historyczne narodziny rekina. To gatunek zagrożony wyginięciem

W SEA LIFE Sydney Aquarium doszło do niezwykłego wydarzenia – narodzin rzadkiego tawrosza piaskowego. Mały samiec, nazwany Archie, urodził się 15 listopada 2024 r. i jest pierwszym takim przypadkiem w historii akwarium. Narodziny zostały uwiecznione na filmie, co czyni to wydarzenie jeszcze bardziej wyjątkowym.